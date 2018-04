"Du willst Vorbild sein?": Kritik für Klums Selfie-Eskalation

Mit ihren jüngsten Instagram-Postings bricht Heidi Klum persönliche Rekorde: Nicht ein oder zwei Mal - nein, gleich neunzehn Mal bekommen Fans das Gesicht der Modelmama in einer Reihe Spiegel-Selfies zu sehen, die sie gestern auf der Fotosharing-Plattform hochgeladen hat.

Heidi Klum: Shitstorm für sexy Selfies

Zehn neue Fotos hat Klum von sich gepostet, die sie räkelnd auf einer Treppe vor dem Spiegel zeigen. Was sie mit den Bildern bezwecken will, macht jedoch viele User ratlos. Immerhin präsentiert sich die 44-Jährige auf den Bildern nur in BH und String-Tanga und wirft sich zudem in laszive Posen. Ob das Model mit den sexy Fotos ihren jungen Lover, "Tokyo Hitel"-Star Tom Kaulitz betören wollte? Das weiß wohl nur Heidi.