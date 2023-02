"Du hast was mit meiner Frau": WhatsApp-Chat von Pocher und Silbereisen veröffentlicht

Fernsehmoderator Oliver Pocher und seine Frau Amira spielen in der ZDF-Reihe "Das Traumschiff" mit. Das berichtete eine Sendersprecherin am Donnerstag in Mainz. Zuvor hatte die Bild-Zeitung berichtet. "Tatsächlich spielen Amira und Oliver Pocher Episodenrollen in 'Das Traumschiff - Nusantara', das derzeit auf Bali gedreht wird", erläuterte die Sprecherin. Kapitän Max Parger- verkörpert von Florian Silbereisen - verliebe sich im Film in Oliver Pochers Film-Ehefrau, die von Wanda Perdelwitz gespielt werde. Der Sendetermin stehe nicht fest.

Oliver Pocher veröffentlicht WhatsApp-Chat

Oliver Pocher macht indes mit einem Instagram-Posting von sich reden, das wohl als scherzhafte Anspielung auf die neue "Traumschiff"-Folge gemeint war. Wie unter anderem tz.de berichtete, veröffentlichte der Comedian am 22. Februar Screenshots von einem vermeintlichen Whatsapp-Chatverlauf mit Silbereisen. "Du hast doch was mit meiner Frau, du Schwein!", wirft Pocher dem Schlager-Star vor. Silbereisen entgegnet: "War geil." Woraufhin Pocher dem Sänger mitteilt: "Ich komme jetzt nach Bali."