DSDS-Star Menowin Fröhlich kaum wiederzuerkennen

Auch für seine Gewichtszunahme hat Fröhlich eine Erklärung: "Als ich aufgehört habe, blöde Sachen zu mir zu nehmen, ist es so gewesen, dass die Gewichtszunahme extrem war", sagte er, in Anspielung an seine Drogenvergangenheit.

Die zusätzlichen Kilos wolle er aber noch loswerden. "Das einzige, was mich wirklich stört, ist mein Gewicht. 95 Kilo oder 90 Kilo wäre schon so mein Wunschding", verrät er und gesteht weiter: "Ich lege schon großen Wert auf mein Äußeres, damit man auch nach Außen sieht, dass es mir besser geht als damals."

Neuanfang nach Drogensucht

2010 wurde Fröhlich bei " Deutschland sucht den Superstar" Zweiter. Danach sorgte er immer wieder für Negativ-Schlagzeilen: Alkoholprobleme, Drogensucht, Körperverletzung, Kreditkartenbetrug und schließlich Gefängnis dominierten das Leben des inzwischen 31-Jährigen. 2017 wurde der Musiker wegen Fahrens unter Drogeneinfluss zu einem Jahr Haft ohne Bewährung verurteilt. Schließlich ließ er sich in eine Entzugsklinik einweisen. Sein Leben hat Fröhlich inzwischen wieder im Griff: Mittlerweile ist er mit seiner Lebensgefährtin Senay und seinen fünf Kindern glücklich.

"Mein Leben ist heute definitiv besser als es vorher war. Ich nehme seit meinem Entzug keine Drogen mehr", erzählte er vergangenes Jahr gegenüber bild.de.

Zum Vergleich: So sah Menowin Fröhlich vergangenes Jahr noch aus: