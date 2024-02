Dschungelkönigin Lucy Diakovska spendet Teil des Gewinns für Tiere

Nach ihrem Sieg im RTL-Dschungelcamp will Lucy Diakovska einen Teil des 100.000-Euro-Gewinns für wohltätige Zwecke stiften. "Ich werde tatsächlich einen Teil an einen eingetragenen Verein hier in Deutschland spenden, der mit Tieren arbeitet", sagte die 47-Jährige am Montag in der australischen Stadt Gold Coast wenige Stunden nach ihrer Krönung auf RTL. "Ich habe denen schon den Gewinn gespendet, den ich mit meinem Hund Jerry bei "Top Dog Germany" bekommen habe."

Ein anderer Teil fließe in ihr Projekt in Bulgarien, wo Diakovska ein Hotel eröffnet hat und sich für den umgebenden Naturpark Kaylaka einsetzt. "Dort arbeite ich gegen die Vernachlässigung der Natur."

Die Sängerin, die mit der Pop-Band No Angels ("Daylight In Your Eyes") bekannt wurde, hatte das Publikum als stetiges Energiebündel beeindruckt. "Woher ich Kraft ziehe, weiß ich nicht, aber ich weiß, wem ich sehr ähnlich bin." Eine ihrer Großmütter sei 87 Jahre alt geworden. "Sie hat noch fast bis ans Ende ihrer Tage eine Gymnastikgruppe geführt." Die Gruppe habe in Bulgarien Wettbewerbe gewonnen. "Sie hat ihr Leben lang Sport und Gymnastik gemacht."

Lucy bereitet sich mit Ernährungsumstellung auf Dschungelcamp vor

Diakovska hatte in Vorbereitung auf die karge Kost bei der RTL-Show "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" schon Wochen zuvor ihre Ernährung umgestellt und nur noch ein Mal am Tag gegessen. Dazu kam dann noch der Essensentzug im Camp. "Ich bin jetzt auf 48 Kilo. Das ist das Gewicht, das ich 2002, 2003 bei den No Angels hatte." Sie müsse Hosen kaufen - sie habe nur noch zwei Paar, die ihr passten.