Dschungelcamp: Gisele bricht zum fünften Mal Prüfung ab

Am sechsten Tag im Dschungelcamp durfte Model Gisele Oppermann zum ersten Mal jubeln. Da ergatterte die 31-Jährige vier Sterne, als sie zusammen mit Bastian Yotta zur Urwald-Challenge antrat.

Oppermann wirft schon wieder das Handtuch

Nun die nächste Niederlage: An Tag sieben im australischen Dschungel musste sich die ehemalige GNTM-Teilnehmerin erneut einer Herausforderung stellen und zu ihrer inzwischen achten Dschungelprüfung antreten. Doch Oppermann weigerte sich, die Herausforderung anzunehmen - womit sie bereits die fünfte Challenge unter Tränen abbrach.

Die Aufgabe: Gisele sollte in das Innere einer Höhle klettern, in der es von Spinnen und Schlangen nur so wimmelte und durch verschiedene Kammern kriechen, um insgesamt zwölf Sterne einzusammeln.