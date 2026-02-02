Dschungelcamp 2026: Wer ist raus nach Tag 10?

Die TV-Show "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" geht dieses Jahr in die 19. Runde. Vom 23. Jänner bis zum 8. Februar dürfen sich die Fans auf enthüllende Gespräche, dramatische Skandale und eklige Dschungelprüfungen mit den Stars freuen. Über Telefon-Voting dürfen die Zuschauer der Show entscheiden, welche Promis bei den Prüfungen antreten müssen.

Die Anrufe entscheiden auch, welche der zwölf Kandidaten und Kandidatinnen die Sendung verlassen müssen. Im Finale wartet nicht nur die begehrte Dschungelkrone, sondern auch ein Preisgeld in Höhe von 100.000 Euro.

In der zehnten Folge mussten Stephen Dürr und Mirja du Mont um ihren Platz zittern. Schlussendlich musste die 50-Jährige die Koffer packen.

Reality-TV-Star Umut Tekin muss den Dschungel verlassen - er bekam nicht genügend Anrufe und musste auf die Krone verzichten.

Sieben Tage lang blieben die Stars vor der Eliminierung verschont, doch an Tag acht musste der erste Promi seine Koffer packen. Nicole Belstler-Böttcher hatte zu wenige Stimmen und musste die Heimreise antreten.

Das Dschungelcamp wird ab 23. Jänner täglich um 20:15 Uhr bei RTL und jederzeit auf RTL+ zu sehen sein.

Dieses Jahr erwartete die Fans eine ganz besondere Überraschung. Die neue Staffelstartet begann mit einem echten Paukenschlag: Die zwölf Dschungelstars zogen in zwei unterschiedliche Lager ein. Neben dem bekannten Camp war eine Gruppe in "Snake Rock" zu sehen. Das Zwei-Camp-Prinzip sollte damit schon zum Auftakt für zusätzliche Spannung, klare Fronten und neue Dynamiken im australischen Dschungel sorgen.

So läuft die erste Dschungelprüfung ab

In der ersten Dschungelprüfung tritt das Team aus "Snake Rock" gegen die Stars aus dem Hauptcamp an. Das Team, das die meisten Sterne erspielt, wird mit Essen belohnt. Das unterlegene Camp muss sich hingegen mit Reis und Bohnen begnügen und startet damit mit einer deutlich schlechteren Ausgangslage.

Wann der erste Promi gehen muss

Wenn kein Promi unvorhergesehen aus dem Dschungelcamp aussteigt, beginnt die Rauswahl der Kandidaten nach der ersten Woche. Die Zuschauer können ab Freitag (30. Januar) für den Verbleib ihres Favoriten per Telefon-, SMS- oder Online-Wahl abstimmen.

Der Star mit den wenigsten Stimmen muss die Show. Der Gewinner erhält eine Geldsumme von 100.000 Euro.