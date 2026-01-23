Stars

Alles neu 2026: Das gab es beim Dschungelcamp noch nie

Die zwölf Kandidaten von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" stehen in zwei Teams mit unterschiedlichen Outfits im australischen Dschungel und symbolisieren die neue Camp-Aufteilung.
Heute flackert die erste Dschungelcamp-Folge über die Bildschirme. In diesem Jahr erwartet die Fans eine große Überraschung.
23.01.26, 12:08

Die TV-Show "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" geht dieses Jahr in die 19. Runde. Vom 23. Jänner bis zum 8. Februar dürfen sich die Fans auf enthüllende Gespräche, dramatische Skandale und eklige Dschungelprüfungen mit den Stars freuen. Über Telefon-Voting dürfen die Zuschauer der Show entscheiden, welche Promis bei den Prüfungen antreten müssen. 

Dschungelcamp-Regeln: Wer nicht Deutsch spricht, wird bestraft

Die Anrufe entscheiden auch, welche der zwölf Kandidaten und Kandidatinnen die Sendung verlassen müssen. Im Finale wartet nicht nur die begehrte Dschungelkrone, sondern auch ein Preisgeld in Höhe von 100.000 Euro. 

Doch dieses Jahr erwartet die Fans eine ganz besondere Überraschung.

Wann ist das Dschungelcamp zu sehen? 

Das Dschungelcamp wird ab 23. Jänner täglich um 20:15 Uhr bei RTL und jederzeit auf RTL+ zu sehen sein. 

Weitere wichtige Termine im Überblick: 

  • Finale: Sonntag, 8. Februar um 20:15 Uhr
  • Das große Wiedersehen: 9. Februar um 20:15 Uhr
  • Das Nachspiel: 22. Februar um 20:15 Uhr

Erstmals: Camp wird in zwei Gruppen geteilt

Die neue Staffelstartet beginnt mit einem echten Paukenschlag: Die zwölf Dschungelstars ziehen in zwei unterschiedliche Lager ein. Neben dem bekannten Camp wird eine Gruppe in "Snake Rock" einziehen. Das Zwei-Camp-Prinzip sorgt damit schon zum Auftakt für zusätzliche Spannung, klare Fronten und neue Dynamiken im australischen Dschungel.

Eva Benetatou steht vor einem Dschungelhintergrund

Eva Benetatou (33), Reality-Star

Samira Yavuz vor einem Dschungelhintergrund

Samira Yavuz (32), Reality-Star

Nicole Belstler-Boettcher

Nicole Belstler-Boettcher (62), Schauspielerin

Ariel

Ariel (22), Reality-Star

Stephen Dürr

Stephen Dürr (51), Schauspieler

Mirja du Mont

Mirja du Mont (50), Schauspielerin

Hubert Fella

Hubert Fella (58), TV-Produkttester

Hardy Krüger

Hardy Krüger (57), Schauspieler

Umut Tekin

Umut Tekin (28), Reality-Star

Gil Ofarim

Gil Ofarim (43), Musiker

Patrick Romer

Patrick Romer (30), TV-Bauer

Simone Ballack

Simone Ballack (49), Unternehmerin

Dschungelcamp 2026: Welche Luxusartikel die Stars mitnehmen

Promis im Hauptcamp: 

  • Ariel
  • Umut Tekin
  • Patrick Romer
  • Eva Benetatou
  • Gil Ofarim
  • Mirja du Mont
  • Hardy Krüger

Stars im Camp "Snake Rock":

  • Samira Yavuz,
  • Simone Ballack
  • Stephen Dürr
  • Hubert Fella
  • Nicole Belstler-Boettcher
Alle Infos zum Dschungelcamp!

So läuft die erste Dschungelprüfung ab

In der ersten Dschungelprüfung tritt das Team aus "Snake Rock" gegen die Stars aus dem Hauptcamp an. Das Team, das die meisten Sterne erspielt, wird mit Essen belohnt. Das unterlegene Camp muss sich hingegen mit Reis und Bohnen begnügen und startet damit mit einer deutlich schlechteren Ausgangslage.

kurier.at, Agenturen, seta 

