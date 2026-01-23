Alles neu 2026: Das gab es beim Dschungelcamp noch nie
Die TV-Show "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" geht dieses Jahr in die 19. Runde. Vom 23. Jänner bis zum 8. Februar dürfen sich die Fans auf enthüllende Gespräche, dramatische Skandale und eklige Dschungelprüfungen mit den Stars freuen. Über Telefon-Voting dürfen die Zuschauer der Show entscheiden, welche Promis bei den Prüfungen antreten müssen.
Die Anrufe entscheiden auch, welche der zwölf Kandidaten und Kandidatinnen die Sendung verlassen müssen. Im Finale wartet nicht nur die begehrte Dschungelkrone, sondern auch ein Preisgeld in Höhe von 100.000 Euro.
Doch dieses Jahr erwartet die Fans eine ganz besondere Überraschung.
Wann ist das Dschungelcamp zu sehen?
Das Dschungelcamp wird ab 23. Jänner täglich um 20:15 Uhr bei RTL und jederzeit auf RTL+ zu sehen sein.
Weitere wichtige Termine im Überblick:
- Finale: Sonntag, 8. Februar um 20:15 Uhr
- Das große Wiedersehen: 9. Februar um 20:15 Uhr
- Das Nachspiel: 22. Februar um 20:15 Uhr
Erstmals: Camp wird in zwei Gruppen geteilt
Die neue Staffelstartet beginnt mit einem echten Paukenschlag: Die zwölf Dschungelstars ziehen in zwei unterschiedliche Lager ein. Neben dem bekannten Camp wird eine Gruppe in "Snake Rock" einziehen. Das Zwei-Camp-Prinzip sorgt damit schon zum Auftakt für zusätzliche Spannung, klare Fronten und neue Dynamiken im australischen Dschungel.
Eva Benetatou (33), Reality-Star
Samira Yavuz (32), Reality-Star
Nicole Belstler-Boettcher (62), Schauspielerin
Ariel (22), Reality-Star
Stephen Dürr (51), Schauspieler
Mirja du Mont (50), Schauspielerin
Hubert Fella (58), TV-Produkttester
Hardy Krüger (57), Schauspieler
Umut Tekin (28), Reality-Star
Gil Ofarim (43), Musiker
Patrick Romer (30), TV-Bauer
Simone Ballack (49), Unternehmerin
Promis im Hauptcamp:
- Ariel
- Umut Tekin
- Patrick Romer
- Eva Benetatou
- Gil Ofarim
- Mirja du Mont
- Hardy Krüger
Stars im Camp "Snake Rock":
- Samira Yavuz,
- Simone Ballack
- Stephen Dürr
- Hubert Fella
- Nicole Belstler-Boettcher
So läuft die erste Dschungelprüfung ab
In der ersten Dschungelprüfung tritt das Team aus "Snake Rock" gegen die Stars aus dem Hauptcamp an. Das Team, das die meisten Sterne erspielt, wird mit Essen belohnt. Das unterlegene Camp muss sich hingegen mit Reis und Bohnen begnügen und startet damit mit einer deutlich schlechteren Ausgangslage.
