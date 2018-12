Dschungelcamp 2019: Die Kandidaten stehen angeblich fest

Der Starttermin steht fest: Ab dem 11. Jänner geht die RTL-Urwaldshow "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" in die dreizehnte Runde. Wie die Bild-Zeitung berichtet, sollen auch die zwölf Teilnehmer bereits feststehen. Offiziell verkündet wurden die Kandidaten zwar noch nicht, die Bild will aber herausgefunden haben, welche Promis kommendes Jahr in den Dschungel ziehen werden. Viele bekannte Gesichter sind demnach nicht wirklich dabei. Die wohl prominentesten Aushängeschilder wären wohl die ehemalige Pornodarstellerin Sybille Rauch und TV-Millionär Bastian Yotta, die ihre Teilnahme bislang aber noch nicht bestätigt haben.

Chris Töpperwien (44): Unternehmer, Gastronom und Auswanderer