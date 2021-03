Druck zu hoch? GNTM-Kandidatin nach Kollaps im Spital

Ein Arzt wurde gerufen, der die Kandidatin gründlich untersuchte. Später erklärte Heidi bei der Entscheidung, dass Jasmin für einige Tage im Spital bleiben müsse.

Der Grund für den Kollaps der 21-Jährigen: Jasmin leidet seit vielen Jahren an Lupus. Eine Autoimmunkrankheit, die alle Organe befallen kann. Mit ihrer Krankheit geht das Model offen um: "Wie manche Körper einfach eine Grippe bekämpfen, macht mein Körper das gegen sich selbst", sagt sie über die Autoimmunkrankheit.

Am Video-Shooting und beim Entscheidungs-Walk konnte Jasmin dieses Mal deswegen nicht teilnehmen. Ob sie nach ihrer Auszeit wieder in die Sendung zurückkehrt, wird sich aber erst zeigen.

Interview-Training: Linda stichelt gegen Soulin

Neben dem Video-Dreh bereitete in der siebten Folge von GNTM den Teilnehmerin auch das gefürchtete Interview-Training Bauchschmerzen. Mit verfänglichen Fragen versuchte Moderator Christian Düren in einer gestellten Interviewsituation die Model-Anwärterinnen aus der Reserve zu locken. Vor allem Linda wurde von Düren für ihre direkte Art kritisiert. Diese hetzt in einer Tour gegen ihre Mitstreiterin Soulin - was sie auch beim Interview-Training nicht zu verstecken versuchte.