"Dringende Familiensache": Blink-Drummer Travis Barker unterbricht Tour

Die Band k├╝ndigte an: "Weitere Informationen in Bezug auf seine R├╝ckkehr nach Europa und zu den verlegten Terminen werden ver├Âffentlicht, sobald sie verf├╝gbar sind." Blink-182 soll im Rahmen der Welttournee am 9. September in K├Âln, am 16. in Berlin, am 17. in Hamburg und am 20. in Wien spielen.

Barker und Kardashian hatten im Mai 2022 ihre Hochzeit bekanntgegeben. Im Juni diesen Jahres postete der US-Reality-Star ein Instagram-Video, das zeigte, wie sie bei einem Blink-Konzert ein Schild mit der Aufschrift "Travis, ich bin schwanger" hochhielt. Zur gleichen Zeit k├╝ndigte die Schwester von Kim Kardashian an, dass das Baby ein Bub sei.