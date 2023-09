Drew Barrymore will trotz Hollywood-Streiks auf Sendung gehen

In einem Bericht des Branchenblattes The Hollywood Reporter erklärte ein Sprecher der Drehbuchautoren-Gewerkschaft Writers Guild, dass auch Barrymores Show bestreikt werde. Zugleich kündigte er Proteste vor den Studios der Sendung in New York City für Montag und Dienstag an. Dem Bericht zufolge soll die erste Folge der Sendung am 18. September ausgestrahlt werden.

➤ Lesen Sie hier mehr: Drew Barrymore über schwieriges Verhältnis zu ihrer Mutter