Drew Barrymore: Jahrelanges Trinkproblem nach Scheidung, Therapeut gab auf

Schlie├člich habe sie Hilfe beim Therapeuten Barry Michels gesucht, so Barrymore weiter. Helfen konnte dieser ihr aber nicht. Im Gegenteil. Er weigerte sich schlie├člich sogar, die Therapie mit der Schauspielerin fortzusetzen.

"Er sagte nur: 'Ich kann das nicht mehr'", erinnerte sich Barrymore. "Es ging wirklich um mein Trinken. Ich sagte: 'Ich verstehe. Ich habe dich nie mehr respektiert. Du siehst, es geht mir nicht besser. Und ich hoffe, dass ich eines Tages dein Vertrauen zur├╝ckgewinnen kann.'"

Sie habe begonnen abzust├╝rzen und einige ihrer engsten Freunde ÔÇô darunter die Schauspielerin Cameron Diaz ÔÇô h├Ątten ihr damals mitgeteilt, ihre Situation sei schwer mitanzusehen.

Eigene Show half Barrymore, Sucht zu ├╝berwinden

"Aber ich wusste, dass sie ihren Weg finden w├╝rde, wenn wir alle bei ihr bleiben und ihr die Unterst├╝tzung geben, die sie braucht", sagte Diaz, die ebenfalls an dem Interview teilnahm. "Ich habe absolutes Vertrauen in sie", so Barrymores gute Freundin. "Du kannst dir nicht vorstellen, wie schwer ihre Kindheit war und dann ist sie am anderen Ende wieder durchgestartet, mit der F├Ąhigkeit, sich selbst zu retten."

Barrymore selbst sagte, dass, obwohl ihre Freunde und ihr Therapeut wegen des ├╝berm├Ą├čigen Trinkens an sie appellierten, habe sie das Problem erst 2019 in den Griff bekommen. Die Gelegenheit, ihre Talskshow "The Drew Barrymore Show" zu starten, habe ihr geholfen. "Ich dachte: 'Ich kann damit nicht umgehen, es sei denn, ich bin an einem wirklich klaren Ort.'"