Eine ganz spezielle Diät genehmigt sich Drew Barrymore in ihrer neuen Serie, die sie so frisch und impulsiv werden lässt: Ein Ohr und zwei, drei Finger eines unhöflichen Autofahrers im Standmixer häckseln, schon ist der Protein-Smoothie für den Fitmarsch mit den Nachbarinnen fertig.

Als biedere Immobilienmaklerin, die plötzlich zur Menschenfresserin mit gesteigerter Libido mutiert, feiert Hollywoodstar Barrymore auf Netflix derzeit ihr Schauspielcomeback. Die Comedy-Serie mit Krimi-Touch hat bereits eine eingefleischte Fanschar aufzuweisen, auch wenn einige Kritiker der wahnwitzig-kruden Story in "Santa Clarita Diet" nur wenig abgewinnen können.

Foto: netflix

Spießer trifft Zombie

Zehn Folgen der brachialen Nonsens-Sitcom sind seit einigen Tagen abrufbar. Dank dem fulminanten Erfolg der ersten Staffel, scheint eine Fortsetzung nicht lange auf sich warten zu lassen. Vom Streaming-Dienst gibt es allerdings noch keine offizielle Bestätigung.

"Santa Clarita Diet" ist ein kurzweiliger, wenn auch manchmal etwas hölzerner Mix aus "My Name is Earl" und "Zombieland". Die Idee zur Serie um eine impulsive Untote in einer biederen Vorstadt-Siedlung stammt von "Earl"-Erfinder Victor Fresco - als Regisseur mehrerer Folgen fungiert zudem "Zombieland" und "Gangster Squad"-Director Ruben Fleischer.

Foto: netflix

Flucht aus der scheinbaren Idylle

In der Satire auf die erdrückend spießige US-Wohlstandsklasse kann die einstige Schulball-Königin Sheila (Barrymore) ihr Leben erst als von allen Konventionen befreiter Zombie in vollen Zügen genießen.

Auch der Hollywoodstar selbst scheint aus ihrer Familien-Idylle wieder erwacht zu sein. Lange Zeit hatte Drew Barrymore auf einen geregelten Alltag hingearbeitet, den sie als Kind nie kennengelernt hatte. Nach vielen Kurzzeitlieben und zwei Ehen wurde der seriöse Kunsthändler Will Kopelman 2012 zum dritten Ehemann der Schauspielerin. Sie habe endlich zu sich gefunden mit einem perfekten Mann zum Kinderkriegen und Altwerden, erklärte Barrymore vor einigen Jahren noch entzückt.

Foto: dapd/Amanda Schwab

Das private Glück wurde mit zwei Töchtern gekrönt – Olive (4) und Frankie (2). Anfang 2016 aber ließ sich das Paar dann doch scheiden – sie seien zu unterschiedlich, so die Hollywood-Veteranin nach ihrer Trennung.

Und jetzt geht es auch wieder vor die Kamera: „Ich habe seit Jahren nicht mehr gearbeitet. Ich war eine Mutter, die ihre Kinder aufzieht. Ich hab mich zurückgenommen und alles auf Sparflamme gesetzt. Ich hab nur zwei Filme in acht Jahren gemacht.“

Dem Filmbiz will und kann sie nach wie vor nicht ganz abschwören. Im Alter von sieben Jahren war Barrymore mit ihrer Rolle als Gertie in „E.T.“ weltberühmt geworden. Ihr eigenes Leben würde sich als etwas dick aufgetragenes Filmdrama eignen. Kinderstar, Junkie, Alkoholikerin, Hollywoodstar, Erfolgsproduzentin und zweifache Mutter. Die 41-Jährige hat viel erlebt - aus dem Problemkind wurde eine der einflussreichsten Frauen Hollywoods, die ihre eigene Produktionsfirma besitzt.

Foto: verleih

Dass die junge Drew Blyth Barrymore Schauspielerin wurde, überrascht wenig. Ihre Familie besteht seit vier Generationen aus Darstellern, selbst im 19. Jahrhundert standen schon einige auf der Bühne, Oscar-Preisträger inklusive.

Noch bevor sie in Los Angeles in die Schule kam, hatte sie eine kleine beachtliche Filmografie vorzuweisen. Die Folge ihrer von der Mutter gestärkten Frühreife: Zigaretten mit neun, Alkohol mit elf, Marihuana mit zwölf und Kokain mit 13. Mit 14 machte sie eine Entziehungskur, es gab einen Selbstmordversuch und noch einen Entzug. Mit den Eltern zerstritt sie sich, selbst vor Gericht. Genug Stoff für eine Autobiografie - mit gerade einmal 15 Jahren. Der Titel: "Little Girl Lost".

Kein Kontakt zur Mutter

Bis heute herrscht Funkstille zwischen ihr und ihrer Mutter - sie wolle ihre Kinder einmal ganz anders großziehen, für sie da sein, sie zur Schule bringen.

Foto: instagram

Ein bisschen Spaß muss sein

"Heute liebe ich die gerade Linie in meinem Leben", posaunte sie noch als die Ehe mit Kopelman intakt war. Die Schauspielerei müsse warten. Die ganz gerade Linie wurde dem Hollywood-Darling nun offenbar aber doch zu langweilig. Neben dem Alltag als Single-Mum gibt es jetzt auch wieder Dreharbeiten, PR-Termine und mehrere Urlaube mit Freundinnen, die Drew wild feiernd mit gut gefüllten Wein-Gläsern zeigen.

Ein bisschen Alltagsflucht, um wieder mehr Spaß zu haben - das bekommt nicht nur ihrem menschenfressendem Alter Ego ...