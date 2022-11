"Drei Haselnüsse für Aschenbrödel": Stinkender Schnee und ein gestohlenes Ballkleid

So wie der Prinz ganz vernarrt ins Aschenbrödel ist, war auch Pavel Trávníček ein bisschen verliebt in Libuše Šafránková. Das verriet er in einem Interview mit der Bildzeitung nach dem Tod der Schauspielerin im Juni 2021 (sie verlor den Kampf gegen Lungenkrebs). „Ziemlich verliebt war ich schon in sie, so viel sei verraten. Aber wer war das nicht, sie hatte eine riesige Ausstrahlung und Charisma als Mensch wie auch als Schauspielerin, und sah fantastisch aus. Mehr war allerdings nicht zwischen uns.“