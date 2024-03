Drehbuchautor Stephen Gaghan: Neue Details über Tod von Heath Ledger

Der oscarprämierte Drehbuchautor und Regisseur Stephen Gaghan ("Traffic - Macht des Kartells") hat über den Tod des früheren Schauspielstars Heath Ledger gesprochen.

Im "Revisionist History: Developmental Hell"-Podcast gab er an, per Telefon vom Ableben des Schauspielers erfahren zu haben. Den Anruf habe er damals von Ledgers Vater erhalten. Gaghan und Ledger hatten zu dieser Zeit einen gemeinsamen Film in Planung.

"Sie waren bei seinem Leichnam, unser Drehbuch lag mit ihm im Bett, und dein Buch lag auf dem Nachttisch", sagte so Gaghan zu Podcast-Moderator, Autor und Journalist Malcolm Gladwell, dessen Buch "Blink!: Die Macht des Moments" damals mit Ledger in der Hauptrolle verfilmt werden sollte. "Ich glaube, meine Nummer stand auf dem Drehbuch geschrieben. Diese Leute, wie du dir vorstellen kannst, stehen unter Schock und haben einfach diese Nummer gewählt. Ich weiß nicht, warum." Der "Dark Knight"-Star war am 22. Jänner 2008 im Alter von 28 Jahren an einer versehentlich eingenommenen Mischung von verschreibungspflichtigen Medikamenten gestorben. "Boden unter den Füßen weggezogen" Die Nachricht von Ledgers Tod habe Gaghan überfordert: "Ich war mit meiner Frau (Minnie Mortimer) gerade auf einem Flughafen und reiste von einem Ort zum anderen. Ich brach buchstäblich zusammen, das ist mir noch nie zuvor oder danach passiert", so der Regisseur. "Mir wurde der Boden unter den Füßen weggezogen. Ich musste mich hinsetzen und konnte nur 'Was, wie bitte?' sagen. Die Emotionen, das, was sie (seine Familie) da durchmachten: all das hätte mich eigentlich nichts angehen dürfen. Aber als Mensch oder als jemand, der sich kümmert, war ich einfach da und hörte zu, und meine Frau sah mich an. Ich erinnere mich an ihr Gesicht, ich war sprachlos. Ich habe einfach zugehört und zugehört und zugehört. Es war sehr, sehr traurig. Und es ist immer noch traurig."

Das geplante Film-Projekt wurde damals schließlich abgesagt. Ursprünglich habe auch Leonardo DiCaprio die Hauptrolle spielen sollen, doch dann entschied sich Gaghan aufgrund von Änderungen im Drehbuch um. "Ich traf Heath Ledger und war und ihm sofort sehr, sehr nahe", so Gaghan im Podcast-Gespräch. "Ich hatte sofort eine echte Verbindung zu ihm, die ungewöhnlich und wirklich besonders für mich war. Ich war begeistert und begann, ihn als Hauptfigur zu sehen. Als ich einmal angefangen hatte, das zu sehen, konnte ich es nicht mehr rückgängig machen." Ledger feierte seinen internationalen Durchbruch Ende der 90er-Jahre mit Rollen in "Der Patriot" und "Ritter aus Leidenschaft". Für seine Darstellung eines schwulen Cowboys an der Seite von Jake Gyllenhaal in "Brokeback Mountain" erhielt er 2006 eine Oscar-Nominierung. Für die Nebenrolle als Batmans psychopathischer Widersacher Joker in "The Dark Knight" wurde er 2009 posthum mit der Trophäe geehrt.