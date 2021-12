Drama um US-Rapper: Drakeo the Ruler bei Festival tödlich verletzt

Die Musikwelt steht unter Schock: Wie TMZ berichtet, soll der US-amerikanische Rapper Drakeo the Ruler beim Musikfestival "Once Upon A Time In LA", bei dem auch Snoop Dogg und 50 Cent auftreten hätten sollen, tödlich verletzt worden sein. Darrell Caldwell, so der Rapper und Songwriter mit bürgerlichem Namen, soll dem Bericht zufolge einer Messerattacke zum Opfer gefallen sein. Bestätigt wurde dies noch nicht.

Die Sprecherin der Feuerwehr von Los Angeles, Margaret Stewart, teilte den Nachrichtenagenturen mit, dass ein Mann in kritischem Zustand mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht wurde - ohne Namen zu nennen. Die Polizei von Los Angeles, die Ermittlungen eingeleitet hat, sprach von einem "Vorfall" und hat die Identität des Opfers bisher nicht bestätigt.

Das Festival wurde abgebrochen. Die Veranstalter gaben aber vorerst keinen Grund für das Vorzeitige Ende des Festivals an. Ein Sprecher von "Live Nation" gibt an indes, dass es im Backstage-Bereich zu einer "Auseinandersetzung" gekommen sein soll.