Dass es im gut geht, schrieb auch das US-People-Magazin unter Berufung auf die zustĂ€ndige Polizeibehörde in Daytona Beach (Florida). "Zu diesem Zeitpunkt können wir bestĂ€tigen, dass die Strafverfolgungsbeamten mit ihm in Kontakt stehen und Herr Bell in Sicherheit ist", heißt es in einem Statement. Zuvor hatte die Polizei auf ihrer Facebook-Seite bekannt gegeben, dass nach dem Schauspieler gesucht werde.

"Er könnte mit einem grauen BMW unterwegs sein. Sein letzter bekannter Aufenthaltsort ist der Bereich der Mainland High School am 12. 04. 2023 kurz vor 21 Uhr", hieß es in dem inzwischen aktualisierten Post.