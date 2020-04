Doris Days Nachlass brachte knapp 3 Mio. Dollar ein

Eine Versteigerung des Nachlasses von Hollywoodstar Doris Day (1922-2019) hat knapp drei Mio. US-Dollar (rund 2,78 Mio. Euro) eingebracht - ein Vielfaches der ursprünglich geschätzten 300.000 bis 600.000 Dollar, wie das Auktionshaus Julien's Auctions am Sonntag mitteilte. Der Erlös geht an die von Day gegründete Tierschutzstiftung The Doris Day Animal Foundation.

Onlineauktion

Über tausend Andenken aus Days Nachlass, darunter vier Golden-Globe-Trophäen, Schmuck, Filmkostüme und Möbelstücke, wurden am vergangenen Wochenende in Kalifornien in einer Onlineauktion versteigert. Ein Ford-Cabriolet, Baujahr 1930, aus ihrer Talkshow " Doris Day's Best Friends" erzielte etwa 96.000 Dollar, eine Golden-Globe-Trophäe, die Day 1962 erhielt, 25.600 Dollar.