Es hat harmlos angefangen: Trump reagierte auf die Rede von Meryl Streep bei den Golden Globes gegenüber der New York Times zunächst noch ungewohnt gelassen. Sie sei eben eine Freundin von Hillary Clinton und "liberale Filmleute" hätten ihn schon mehrmals attackiert.

Die Schauspielerin hatte in der Nacht von Sonntag auf Montag auf der Bühne vor einem Millionenpublikum vor Donald Trump gewarnt, weil er bei einer Wahlkampfveranstaltung einen Mann mit Behinderung nachgeäfft habe.

"Dieser Instinkt, andere zu demütigen - wenn es von jemandem in der Öffentlichkeit vorgemacht wird, von jemand Mächtigem - zieht sich in den Alltag von uns allen", erklärte die 67-jährige Streep aufgewühlt.

Jetzt legte Trump allerdings via Twitter nach beleidigte die mehrfach mit dem Oscar ausgezeichnete Schauspielerin. "Sie ist eine der überbewertetsten Schauspielerinnen Hollywoods".

Meryl Streep, one of the most over-rated actresses in Hollywood, doesn't know me but attacked last night at the Golden Globes. She is a..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 9, 2017

Streep hält mit 19 Oscarnominierung den Rekord als meistnominierte Schauspielerin der Filmgeschichte.

Auf Twitter erklärte Donald Trump außerdem, dass die Geschichte, die Streep ("Hillarys Dienerin") über ihn erzählte, nicht der Wahrheit entspricht:

Hillary flunky who lost big. For the 100th time, I never "mocked" a disabled reporter (would never do that) but simply showed him....... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9. Januar 2017