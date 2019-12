Don Johnson: „Zu Weihnachten wird’s laut bei uns“

Der ewige Film-Feschak Don Johnson ist genau heute 70. Der Karriere des US-Schauspielers geht es bestens – sein neuester Film „Knives Out“ („Mord ist Familiensache“), eine Krimikomödie im Stil von Agatha Christie, ist für einen Golden Globe nominiert. Das hätte sich der Ex von Melanie Griffith und Barbra Streisand nie gedacht, als er dereinst als sockenloser Cop in pastellfarbenen Sakkos bei „ Miami Vice“ Schurken jagte, ohne sich je die perfekte Föhnwelle zu zerzausen. Ein Interview über die Vorteile des Alters, die Ehe mit einem Engel und sein Duett mit Streisand.

KURIER: Wie geht’s mit 70?

Don Johnson: Super, weil ich nicht so alt aussehe (lacht). Ich arbeite mehr denn je, was ich ja auch muss, weil ich so viele Kinder habe. Der 70er ist ein Meilenstein, aber ich denke nicht viel drüber nach. Ich bin nur dankbar, überhaupt so alt geworden zu sein. Ist ja keine Selbstverständlichkeit.