Dolly Parton: "Ich bin keine dumme Blondine"

Man braucht viel Geld, um so billig auszusehen“, sagte sie einmal. Glitzerminis. Vergoldete Stilettos. Pinkfarbene Korsagen. Und eine unvergleichliche Stimme. Dolly Rebecca Parton, unglaubliche 72 Jahre alt, ist die wohl berühmteste Countrysängerin der Welt. Sie wurde reich mit den songs „Jolene“ und „9 to 5“, aber es war die Coverversion eines anderen Songs, der sie zur Multimillionärin machte. Seit Whitney Houston 1992 für ihren Film The Bodyguard „I Will Always Love You“ coverte, lacht Dolly den ganzen Weg zur Bank und retour. Als eines von zwölf Kindern eines Tabakfarmers in Tennessee, begann sie mit elf zu singen und zog mit 18 nach Nashville. Der Rest ist Geschichte.

KURIER: Wussten Sie immer schon, dass Sie Gesangstalent haben?

Dolly Parton: Nein. Ich wusste immer, dass ich ein Star werden möchte. Ich bin auf der Veranda unserer alten Hütte in Tennessee gestanden, habe den Stock einer Tabakpflanze in die Bodenritze geklemmt, eine Dose draufgesteckt und so getan, als wäre das ein Mikrofonstand. Ich habe die Hühner und Enten und alle kleinen Kinder, die zu klein waren, um vor mir davonzukriechen unterhalten. Ich wollte vor Menschen auftreten und glitzern und singen und tanzen.

Haben Ihre Eltern Ihr Talent erkannt?

Meine Mutter hat immer gesagt, ich habe ein hohes D gesungen, als ich aus der Gebärmutter kam. Ich bin wirklich als Sängerin geboren worden. Meine Musik hat mich dahin gebracht, wo ich heute bin. Meine Songs haben mich aus den Bergen herausgeholt und überall hingeführt, wo ich heute bin.