"Doctor Who" wird erstmals von Frau gespielt

Nach wochenlangen Spekulationen ist das Geheimnis um den neuen "Doctor Who" gelüftet: Als erste Frau in der über 50-jährigen Geschichte der Sci-Fi-Serie wird die britische Schauspielerin Jodie Whittaker ("Broadchurch") die Rolle des Zeitreisenden übernehmen. Das teilte die BBC am Sonntagabend in einer viel beachteten Ankündigung im Anschluss an die Übertragung des Tennis-Finales in Wimbledon mit.

Mit Whittaker wird der Serienheld nicht nur weiblich, sondern auch wesentlich jünger: Die 35-Jährige folgt dem 59-jährigen Peter Capaldi nach, der im Jänner nach vier Jahren seinen Rückzug bekannt gab. Auch, wenn die Wahl für loyale Fans ungewohnt sein mag, den Segen ihres Vorgängers hat Whittaker: "Sie hat das große Herz, das man braucht, um diese sehr spezielle Figur zu spielen", sagte Capaldi. "Sie wird ein großartiger Doktor." Foto: APA/AFP/MAX NASH Die Britin ist die nunmehr 13. Person, die die Titelrolle der seit 1963 laufenden, beliebten Serie spielt; auch ihr Co-Star aus "Broadchurch", David Tennant, hatte die Rolle bereits inne. In der britischen Krimireihe brillierte Whittaker als Mutter eines ermordeten Buben. "Ich will den Fans sagen, dass sie keine Angst vor meinem Geschlecht haben sollen", sagte die 35-Jährige laut BBC-Mitteilung. "Das ist eine wirklich aufregende Zeit und 'Doctor Who' steht für alles, was an Veränderungen so aufregend ist." Sie hat uns umgehauen Ihren ersten Auftritt wird Whittaker im diesjährigen Weihnachtsspecial der Serie haben. Die Episode soll am 25. Dezember auf BBC 1 in Großbritannien laufen. "Ich wusste immer, dass der 13. Doktor eine Frau sein sollte und wir freuen uns, dass es mit unserer ersten Wahl geklappt hat", sagte der neue Chefautor und ausführende Produzent der Serie, Chris Chibnall. "Ihr Vorsprechen hat uns schlicht umgehauen." Die Masku-SciFi-Fraktion grad so:#doctorwho #doctor13 pic.twitter.com/ojXy6PCMgN — Dorian Grey (@goldenassam) 16. Juli 2017

#DoctorWho bleibt männlich.

Will auch kein James D'Arc oder Harald Croft sehen.

Ihr wollt mehr Frauen? bitte mehr Verbrecherinnen im Tatort — Martin Kirf (@HammoniasErbe) 17. Juli 2017

Es wäre unlogisch, wenn #DoctorWho NICHT irgendwann als Frau reinkarnieren würde. Hat er doch selbst gesagt, wenn ich mich richtig erinnere? — エステル Esther (@la_kirana) 16. Juli 2017

Mein Problem mit einem female Doctor ist eigentlich nur der Produzent, der uns halb nackte Cyberwomen gebracht hat. #doctorwho pic.twitter.com/iiOAv2GZqC — Ente Wurzel aus Kuh (@EnteWurzelausQ) 16. Juli 2017