Dietrich Siegl: „Wassermengen beängstigen mich“

Ich habe mir geschworen, jetzt einmal fünf, sechs Monate gar nichts zu tun“, sagt Dietrich Siegl, nachdem die letzte Klappe der 100. Folge der Erfolgsserie SOKO Donau gefallen ist. Die Dreharbeiten der 9. Staffel werden erst im April beginnen. „Kreativurlaub“ ist angesagt. „Ich tue etwas, was ich in 40 Jahren Gitarrenwürgerei nicht getan hab’ – ich übe plötzlich eisern jeden Tag Gitarre“, erzählt der 58-jährige Schauspieler, der einst als junger Hippie in einer Blues Band die Gitarre zupfte.