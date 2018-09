Dieter Bohlen: Video zu Küblböck sorgt für Kritik

Dass Küblböck "in einer Kurzschlussreaktion" von Bord des Kreuzfahrtschiffes gesprungen sei, könnte sich Bohlen "durchaus vorstellen."

Der Poptitan hofft dennoch, dass man Daniel noch findet. "Es tut mir natürlich wahnsinnig leid, ich bin total geschockt", erklärt er.

Dass der Musikproduzent in Anbetracht der Umstände ausgerechnet ein Sweatshirt mit der Aufschrift "Be one with the ocean" ("Sei eins mit dem Ozean") in dem Video trägt, halten zahlreiche Fans allerdings für unpassend.

"Den Pulli finde ich in diesem Zusammenhang etwas geschmacklos", schreibt einer von vielen Usern. "Dieter Bohlen ist entweder dumm oder einfach nur ein A......", empört sich ein Fan.

"Lieb gemeint das Statement, aber der Pulli mit der Aufschrift und noch die Sonnenbrille geht gar nicht", so ein anderer.

"Ziemlich geschmacklos!", schreibt eine Nutzerin. "Irgendwie muss man ja immer im Gespräch bleiben nicht wahr?!"

Nur wenige Fans verteidigen Bohlens Outfitwahl, wie zum Beispiel diese Nutzerin: "Das war bestimmt unbeabsichtigt. Aber etwas makaber ist es trotzdem."

Neben Bohlen drücken weitere Promis ihre Anteilnahme aus und wenden sich mit persönlichen Postings an den vermissten Sänger.

"Mein lieber Daniel. Ich bin erschüttert und tief traurig... kann es nicht fassen was ich heute lesen musste. Ich bete für Dich, dass ein Wunder passiert. Meine Gedanken sind bei Dir und deiner Familie. Hab dich lieb", schrieb unter anderem die mit Küblböck befreundete Giulia Siegel.