Dieter Bohlen: "Carina und ich werden heiraten"

Einladungen seien "noch nicht gedruckt, aber dieses Datum kommt bald". Am 7. Februar steht erst einmal Bohlens 70er an. Auf seinen Ehrentag freut er sich aber nicht unbedingt.

"Jeder Geburtstag ist der Horror. Den ganzen Tag rufen Menschen an oder schicken eine SMS und erwarten eine Antwort. Ich hänge eigentlich den ganzen Tag am Telefon. Dieses Jahr habe ich keine Lust darauf", sagte er im Bild-Gespräch.

Wann sich Bohlen und Walz das Jawort geben, bleibt unklar. Eine Sache wäre ihr noch wichtig: "Du musst mir aber noch mal einen richtigen Antrag machen, damit ich dich heirate." Er wolle aber "auf keinen Fall noch eine Ehe in den Sand setzen. Es wäre dann die dritte Ehe, und die muss bis zum Lebensende halten", so Bohlen. "Ich bin ja ein gebranntes Kind, was das Heiraten betrifft."