Bohlen und Carina: Nächster gemeinsamer Schritt nach Hochzeit - "so aufgeregt"

Es war die Überraschung, die das Ende des Promi-Jahres 2026 krönte. Dieter Bohlen gab seiner Partnerin Carina Walz das Jawort. Geheiratet wurde auf den Malediven. Im Jänner hat das frischverheiratete Paar seine Ehe auch in Deutschland amtlich gemacht - und schon bald folgt der nächste gemeinsame Schritt.

Bohlen: Erster große Fernsehauftritt mit Ehefrau Carina

Zum ersten Mal werden der Musikproduzent und seine Frau gemeinsam zu Gast in einer Fernsehshow sein. Nur wenige Wochen nach ihrem Jawort treten sie in der kommenden Ausgabe der ARD-Samstagabendsendung "Klein gegen Groß – Das unglaubliche Duell" mit Moderator Kai Pflaume auf. Ausgestrahlt wird die Sendung am 7. März (20:15 Uhr, ORF).