Bohlen und Carina: Nächster gemeinsamer Schritt nach Hochzeit - "so aufgeregt"
Es war die Überraschung, die das Ende des Promi-Jahres 2026 krönte. Dieter Bohlen gab seiner Partnerin Carina Walz das Jawort. Geheiratet wurde auf den Malediven. Im Jänner hat das frischverheiratete Paar seine Ehe auch in Deutschland amtlich gemacht - und schon bald folgt der nächste gemeinsame Schritt.
Bohlen: Erster große Fernsehauftritt mit Ehefrau Carina
Zum ersten Mal werden der Musikproduzent und seine Frau gemeinsam zu Gast in einer Fernsehshow sein. Nur wenige Wochen nach ihrem Jawort treten sie in der kommenden Ausgabe der ARD-Samstagabendsendung "Klein gegen Groß – Das unglaubliche Duell" mit Moderator Kai Pflaume auf. Ausgestrahlt wird die Sendung am 7. März (20:15 Uhr, ORF).
Für das Paar ist es nach rund zwanzig gemeinsamen Jahren eine Premiere. Laut der deutschen Zeitschrift Bunte soll die Aufzeichnung vor wenigen Tagen erfolgt sein. Zudem gab Bohlen in einer zeitlich begrenzt abrufbaren Instagram-Story Einblicke hinter die Kulissen der Show. Er teilte einen kurzen Clip von Carina, in dem sie für die Sendung gestylt wird.
"Carina wird fertig gemacht - im positiven Sinne", scherzte der ehemalige "Modern Talking"-Star und fügte hinzu: "Sie hat ihren ersten großen Fernsehauftritt." Während seine Frau gestand: "Ich bin fertig mit den Nerven. Ich bin so aufgeregt."
Für den Pop-Titan ist seine Ehe mit Carina nicht die erste: Zuvor war Bohlen mit Erika Sauerland verheiratet und hatte 1996 eine kurze Ehe mit Verona Pooth (damals Feldbusch). Mit Carina Walz ist Bohlen seit 2006 zusammen. Die beiden haben zwei gemeinsame Kinder.
