Bohlen: "Bekomme alles geschenkt"

Bohlen

Sein Vermögen hatvor allem als Produzent von Musikhits verdient, die Castingshows spülen jetzt noch extra ein paar Millionen jährlich auf sein Konto.

Der 59-Jährige wirkt zahmer als vor einigen Jahren, auch wenn er das nicht wirklich zugeben will. In der aktuellen Ausgabe von „Supertalent“ sei er nur nicht so gemein, „weil es eben weniger schlechte Kandidaten gibt“. „Es ist die beste Jury, die wir je hatten“, gibt er sich begeistert. Die Quoten der Show gehen in der Tat wieder nach oben. Wieso sich Bohlen daher Shoppingcenter-Besuche antut und sich von Frank Stronach buchen lässt, ist fraglich.

Nötig hätte er das nicht. Aber Bohlen verdient offenbar lieber Geld, als es auszugeben. Und seine sechs Kinder muss schließlich auch jemand durchfüttern.