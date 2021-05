Diese zwei Royals haben nach Prinz Philips Tod an Beliebtheit gewonnen

Im Alter vom 99 Jahren ist Prinz Philip am 9. April verstorben. Bei seiner Beerdigung kamen seine Liebsten zusammen, um sich an sein außergewöhnliches Leben und seine Ehe mit der Königin zu erinnern. Selbst Prinz Harry reiste eigens aus den USA an, um seinem Opa die letzte Ehre zu erweisen.

Charles und Edward beliebter denn je

Nach Philips Tod konnten zwei Royals ihre Popularität beim britischen Volk deutlich steigern, wie das Hello!-Magazin berichtet. Demnach haben Prinz Charles und sein jüngerer Bruder, Prinz Edward, an Beliebtheit gewonnen.

Royals-Experten zeigten sich besonders bewegt von Charles' Auftritt bei der Beerdigung seines Vaters. Er war sichtlich mitgenommen, als er an der Trauerzeremonie in der St. George's Chapel in Windsor teilnahm. Auch die rührenden Worte, die er nach dem Tod seines Vaters bei einem Fernseh-Auftritt über ihn äußerte, wurden von Royal-Fans und Medien wohlwollend aufgenommen.