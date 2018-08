Aggressionen & Allüren: Die Ungustl unter den Stars

Christian Bale

Am "Terminator"-Set rastete Christian Bale komplett aus, als Kameramann Shane Hurlbut aus Versehen mitten in einer Szene durch das Bild lief. Im Internet wurde ein Audiomitschnitt veröffentlicht in dem zu hören ist, wie Bale Hurlbut minutenlang anschreit, beleidigt und droht, nicht mehr am Set zu erscheinen, wenn man den Kameramann nicht entlässt.