Diese Rollen machten ihre Darsteller fast verrückt

Heath Ledger: "The Dark Knight"

Legder war von der Rolle besessen. Wochenlang schloss er sich in einem Hotelzimmer ein, um sich in den Charakter des "Joker" hineinzuversetzen. Verheerende Schlafprobleme waren die Folge. Legder gab an, während des Drehs Nachts oft nur zwei Stunden geschlafen zu haben. "Ich konnte nicht aufhören zu denken. Mein Körper war erschöpft, aber mein Gehirn hat weitergearbeitet", so Ledger.