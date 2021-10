Diese Promis lebten einst auf der Straße, heute sind sie Superstars

Der 1979 in Virginia, Minnesota, geborene Schauspieler Chris Pratt versuchte sich in der Vergangenheit zunächst als Komiker, bevor ihm nach diversen Rollen in TV-Produktionen der große Durchbruch gelang. Spätestens seit er 2014 die Hauptrolle in "Guardians of the Galaxy" übernahm, wird der sympathische US-Amerikaner in der Filmfabrik als lukrativer Action-Star gefeiert und kann sich über Millionen von Fans freuen. Auch privat lief es in den letzten Jahren prächtig: Pratt, der aus seiner ersten Ehe mit Anna Faris bereits einen Sohn hat, ist seit 2019 mit Arnie-Tochter Katherine Schwarzenegger verheiratet. Im August 2020 wurden die beiden Eltern. Doch der 42-Jährige hat auch schon magere Zeiten erlebt.