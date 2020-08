Diese Promi-Paare haben sich vor der Hochzeit eigentlich getrennt

© Bild: Pawel Libera/LightRocket via Getty Images

Prinz William und Herzogin Kate haben einander 2001 auf der Uni kennengelernt. 2007 legten die beiden eine Beziehungspause ein. "Sie wollten verschiedene Dinge – Kate brauchte mehr Verbindlichkeit in der Beziehung. Also beschlossen sie, gute Freunde zu bleiben", so ein Insider über die Trennungsgründe von damals.