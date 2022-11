Die Wüsten-Royals: Wie der Scheich von Katar und seine reiche Familie ticken

Scheich Tamim bin Hamad Al Thani hat drei Ehefrauen – nach islamischem Recht dürfte er bis zu vier haben, sofern er jede finanziell unterstützt und sie gleichbehandelt.

Seine erste Frau Jawaher bint Hamad bin Suhaim Al Thani (38; verheiratet seit 2005), die ihn auch zu diversen Staatsbesuchen begleitet, ist seine Cousine zweiten Grades, da den Traditionen verpflichtet, die erste Frau immer eine familiäre Bindung haben muss.

Sie nahm auch an seiner Seite an der Beerdigung von Queen Elizabeth II in London teil. Die beiden haben zwei Söhne und zwei Töchter. Insgesamt hat der Emir 13 Kinder.