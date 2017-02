Die skurrilsten letzten Wünsche der Stars

Philip Seymour Hoffman starb 2014 im Alter von nur 46 Jahren an einer Drogenüberdosis. Er hinterließ drei Kinder, vererbte sein Vermögen jedoch an seine Freundin Mimi O'Donnell, da er nicht wollte, dass sein Nachwuchs das Geld sinnlos verpulvere. Weiters ordnete er an, dass einer seiner Söhne in drei Städten aufwachsen sollte: Nämlich in San Francisco, Chicago & New York.

Die US-amerikanische Rock-Sängerin Janis Joplin starb 1970 an einer Überdosis Heroin. Vor ihrem Tod unterzeichnete sie ein Testament, in dem sie 200 ihrer Freunde darum bat, das von ihr hinterlassene Bargeld von 1.500 Dollar im Rahmen einer Party zu vertrinken.

Der britische Modedesigner Alexander McQueen schockierte die Welt 2010 mit seinem tragischen Selbstmord. In seinem Abschiedsbrief bat er darum, sich um seine Hunde zu kümmern. Um ihnen bis zum Rest ihrer Tage ein angenehmes Leben zu sichern, hinterließ er den Vierbeinern rund 58.000 Euro. Über 465.000 Euro ließ er diversen Tierhilfsorganisationen zukommen.

Als die britische Sängerin Dusty Springfield 1999 an Brustkrebs starb, gab sie genaue Anweisungen, wie ihre Katze gepflegt werden sollte: So bat sie darum, der Mietze ihre Songs vorzuspielen und sie ausschließlich mit importiertem Futter zu versorgen. Außerdem beauftragte sie den neuen Besitzer ihrer Katze damit, sie mit seinem Kater zu vermählen.

Drehbuchautor Gene Roddenberry starb am 24. Oktober 1991 an Herzversagen. Am 21. April 1997 beförderte eine Pegasus-XL-Rakete einen Teil seiner Asche ins Weltall – wie in Roddenberrys Testament verordnet. Damit war der Autor einer der ersten Menschen, die sich im Weltraum bestatten ließen.

Comic-Zeichner und "Captain America"-Erfinder Mark Gruenwald starb 1996 im Alter von 48 Jahren an einem Herzinfarkt. In seinem Testament bat er darum, seine Asche mit der Tinte zu vermischen, mit der der Sammelband-Reprint der "Squadron Supreme" gedruckt werden sollte.

Als US-Gründungsvater Benjamin Franklin 1705 im Alter von 84 an den Folgen einer Brustfellentzündung starb, vermerkte er in seinem Testament unter anderem, dass seine Tochter Sarah keine Juwelen tragen dürfe.

Franklin vererbte Sarah außerdem ein Gemälde von König Louis XVI., dessen Bilderrahmen mit 408 Diamanten verziert war. Offenbar wollte er mit der Klausel verhindern, dass Sarah die Edelsteine zu Schmuck verarbeiten lässt.

Der Magier Harry Houdini (†1926) bat seine Frau Bess, nach seinem Tod jährlich eine Séance abzuhalten und versprach ihr, ihr zu erscheinen. Bess hielt sich an die Abmachung, die später auch von den Fans des Zauberers fortgeführt wurde. Doch von Houdinis Rückkehr bisher keine Spur...

William Shakespeare († 1616) hinterließ sein Vermögen nicht etwa seiner Frau Anne Hathaway, sondern seiner ältesten Tochter Susanna, die das Geld wiederum ihrem erstgeborenen Sohn geben sollte. Hathaway bekam von ihrem Mann lediglich sein "zweitbestes Bett" vererbt, worin einige Forscher eine beabsichtigte Beleidigung zu sehen meinen.

Auch der französiche General Napoleon Bonaparte (†1821) verabschiedete sich mit einem exzentrischen letzten Willen aus dem Leben: Er bat in seinem Testament darum, nach seinem Tod seine abrasierten Haare an seine Familie und Freunde zu verteilen.

Schriftsteller Charles Dickens († 1870) hatte präzise Vorstellungen von seinem Begräbnis: Er bat in seinem letzten Willen um ein einfaches, günstiges Begräbnis. Außerdem gab er seinen Hinterbliebenen Anweisungen bezüglich ihrer Garderobe: "Wer mein Begräbnis besucht, soll keinen Schal, Umhang, schwarze Schleifen, Hutbänder oder andere Absurditäten tragen."

Die 1962 verstorbene Filmikone Marilyn Monroe hinterließ ihre Habseligkeiten ihrem Schauspiellehrer Lee Strasberg mit der Bitte, diese unter ihren Freunden und Familienmitgliedern aufzuteilen. Strasberg hortete Monroes Sachen jedoch 36 Jahre lang in einem Lagerhaus. Als er im Alter von 80 Jahren starb, wurden die persönlichen Besitztümer der Ikone für 13,4 Millionen Dollar versteigert.

"Charlie’s Angels"-Star Farrah Fawcett starb 2009 nach langem Krebsleiden im Alter von 62 Jahren. Ihr Langzeitfreund Ryan O’Neal war in ihren letzten Stunden bei ihr. Aus ihrem Testament wurde er jedoch gänzlich ausgeschlossen: Fawcett vererbte den Großteil ihres Vermögens ihrem Sohn. Die restlichen 100.000 Dollar bekam aber nicht O’Neill, sondern einer ihrer Ex-Freunde.