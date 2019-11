Die Royals im TV: "Alles andere als königlich"

Dabei hatten erst im Oktober Prinz Harry (35) und seine Meghan (38) in der Doku „Eine afrikanische Reise“ der Welt ihr Herz ausgeschüttet. Seither ist klar: Die ungeschriebene royale Regel „The never complain, the never explain“ gilt nicht mehr. Stattdessen erzählte Harry, dass er und sein Bruder William (37) sich auf „unterschiedlichen Wegen“ befänden. Öffentliche Kritik des Paares gab es auch an der Boulevard-Presse. "Es war eine harte Zeit", womit vor allem die Meghan-Ära gemeint war.