Die Royals faszinieren mehr denn je

Das war nicht immer so. Als die Habsburger an den nationalen Problemen des Vielvölkerstaates gescheitert waren und den Ersten Weltkrieg verloren hatten, halfen auch die schönsten Erinnerungen an den alten Kaiser und seine Sisi nichts: Die Dynastie wurde aus dem Land gejagt! Dass man mit heutigen Monarchen milder umgeht, liegt wohl daran, dass sie mangels politischer Macht nicht so viel anrichten können.

Umso mehr rückt ihr Privatleben in den Mittelpunkt des Interesses. Und was gibt es Schöneres, als sich an Eskapaden zu ergötzen, die aufzeigen, dass Herr und Frau König ähnliche Probleme haben wie du und ich.