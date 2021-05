Die Prinzen: Warum die Band nach 30 Jahren noch nicht zerstritten ist

Seit 1994 ist die Leipziger Formation in der aktuellen Besetzung. "Ich weiß gar nicht, ob es so ein Geheimnis gibt. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man miteinander redet. Das klingt jetzt total banal, aber das ist wie in jeder Beziehung. Wenn du aufhörst zu kommunizieren und dir vorgefertigte Meinungen über irgendjemanden in deinen Kopf pflanzt oder in dein Herz, dann ist das nicht gut", so Krumbiegel über den Zusammenhalt der glorreichen Sieben.

Daher können die Mitglieder auf gemeinsame Auftritte, etwa mit Udo Lindenberg (75) und Montserrat Caballé (gest. 2018) zurückblicken.