Die Musical-Mama: Marjan Shaki ist wieder schwanger

Man kann es sofort sehen, als Marjan Shaki (37) das Café zum vereinbarten Interviewtermin betritt. Da wölbt sich etwas unter ihrem Kleid. Kurz darauf verkündet sie: „Ich bin wieder schwanger. Sie sind die Erste, der ich es erzähle.“ Nach der Geburt von Tochter Liv Su im April 2015 ist es das zweite Kind für die Musical-Sängerin und ihren Mann Lukas Perman (37), bekannt aus der ORF-Sendung „Starmania“ und ebenfalls Musical-Star.

Shaki ist in der Mitte des fünften Monats und hat vor ihrer Mutterrolle Hauptrollen in Erfolgsproduktionen wie „Romeo & Julia“, „Evita“ oder „Tanz der Vampire“ gespielt. Derzeit hat sie die Karriere aber auf Eis gelegt, während Perman, mit dem sie seit Juli 2016 verheiratet ist, in „I am from Austria“ im Raimund Theater zu sehen ist.

Ob ein Bub oder ein Mädchen die Familie ab Herbst bereichern wird, weiß das Paar noch nicht. „Wir werden es aber nächste Woche erfahren.“ Auch Namen gibt es noch keinen. „Aber Liv Su Perman (Anm.: Anspielung auf Superman) war ganz bewusst gewählt. Beim zweiten Namen soll auch ein Su ran. Aber wenn es ein Bub wird, haben wir ein echtes Problem.“ Im großen Muttertags-Interview mit der KURIER-freizeit spricht Shaki kommenden Samstag (5.Mai) offen und ehrlich über die Gefühlswelt einer Mutter, die schwere Vereinbarkeit von Familie und Beruf und die Veränderung ihres Körpers während und nach der ersten Schwangerschaft. „Im Laufe der Zeit hatte ich nach der Geburt sieben Kilo Untergewicht und musste schauen, dass ich zunehme. Ich glaube heute, es war die Umstellung, der Schlafmangel und der berufliche Stress.“