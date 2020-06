Die Molchos: Weltenbummler mit Familiensinn

Wien

Nuriel: Ich liebe Wien, ich bin sehr sehr glücklich hier. Aber man muss auch immer wieder raus. Ich glaube, sich woanders umzusehen, ist ganz wichtig für den Erfolg unserer Lokale. Du darfst nicht faul werden.

Reisen ist also Arbeit? Nach was suchen Sie in anderen Städten?

Nuriel: Ja, auf jeden Fall. Ich suche nichts Bestimmtes, ich sehe mir einfach nur an, was sich so tut in anderen Gegenden. Das Packaging, das wir zum Beispiel mit den Produkten von "Neni am Tisch" machen, das bei Spar vertrieben wird, ist einzigartig in Österreich. Das habe ich in New York gesehen und mir gedacht "Ah, so kann man also auch verpacken".

Von so einem Job träumen viele.

Nuriel: Ja, das kann sein. Du musst dich aber eben auch trauen, es umzusetzen. Wir überlegen nicht lange und kalkulieren herum - wir versuchen es einfach. Unser Motto war immer: 'We are doers, not thinkers'. Wir hatten auch keinen Businessplan als wir das Neni geplant haben oder so.

Sie hatten keinen Businessplan als sie das Lokal am Naschmarkt eröffneten?

Nuriel: Wir haben der Bank das Konzept nur mit Bildern vorgestellt. Es war quasi ein Bilderbuch, ohne einer einzigen Zahl darin. Die Bankangestellte hat gemeint, so etwas habe sie noch nie gesehen. Wir haben sie mit Leidenschaft überzeugt, nicht mit Nummern. Jede Kooperation ist auf dieser Basis aufgebaut. Es gibt bei uns nur Leidenschaft, Bilder und verbale Präsentationen.

Apropos Kooperation. Sie machen seit kurzer Zeit eine Produktlinie für die Supermarktkette Spar.

Nuriel: Ja, hier haben wir das genauso gemacht. Nicht einmal Spar wollte Zahlen von uns.