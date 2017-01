Ganz großer Abend der Wiener Philharmoniker und ihrer Freunde und Förderer – das global gerühmte klassische Orchester, das vor 175 Jahren gegründet wurde, beging nun seinen 76. Ball in den Prunk-Sälen des Musikvereins (von golden über gläsern bis steinern).

Und das Jubiläum krönten diesmal besonders hochkarätige Ehrengäste: Die Opern-Superstars Anna Netrebko und Plácido Domingo erschienen ebenso wie der kroatische Countertenor Max Emanuel Cencic und der peruanisch-österreichische Weltstar Juan Diego Flórez.

Wer am Wiener Philharmonikerball feierte

Gutgelauntes Doppelpack: Die scheidende US-Botschafterin Alexa Wesner mit Dagmar Koller. Ballkomitee: Hundstorfer, Rohla-Strauß, Rotraut Konrad, Opernchef Meyer und Halwax. Zentralbank-Generalanwalt Walter Rothensteiner mit seiner Frau Charlotte (li.), Rudi & Agi Buchbinder und Casino-Generaldirektor Karl Stoss (2. v. re.). Opernball-Organisatorin Maria Großbauer und ihr Mann, Philharmoniker-Chef Andreas Großbauer. Was eint Minister Thomas Drozda (li.) und Medien-Guru Rudi Klausnitzer? Ihre Frauen heißen Isabella. Altbundespräsident Heinz Fischer mit einer Ehefrau Margit. Isabella Klausnitzer und Kunsthalle Wien-Aufsichtsrat Isabella Drozda in ihren eleganten Roben. Opernstar Anna Netrebko. Tenor Juan Diego Flórez mit seiner Ehefrau Julia Trappe Opernsänger Bo Skovhus in Begleitung seiner Frau Ingrid Haimböck und seiner Tochter Marie. Auch sie mischte sich unters Ballvolk: Moderatorin Barbara Karlich. Placido Domingo und Schauspielerin Sunny Melles feierten ein freudiges Wiedersehen. SPÖ-Klubchef Andreas Schieder und Sonja Whesley. "Scala"-Chef Alexander Pereira und seine schöne Daniela. Sonja Kato-Mailath-Pokorny und Wiener Kulturstadtrat Andreas Mailath-Pokorny. "Gaul Millau"-Herausgeber Karl Hohenlohe und Martina Hohenlohe. Schick: Staatssekretär im Wirtschaftsministerium, Harald Mahrer, mit seiner Gattin Andrea Samonigg-Mahrer. Casino-Generaldirektor Karl Stoss und seine Frau Edith. Der ehemalige Bundespräsident Heinz Fischer in Begleitung vor Beginn beim Einzug in den Ballsaal. Ex-Minister Wilhelm Molterer mit seiner Gattin. Die ehemalige ÖVP-Wien-Chefin und frühere Staatssekretärin Christine Marek. Sänger Micheal Schade mit seiner Ehefrau Dee McKee. Dirigent Semyon Bychkov in Begleitung der französischen Klavierspielerin Marielle Labèque.



Ex-Verteidigungsminister Werner Fasslabend. Staatsoperndirektor Dominique Meyer während der prunkvollen Eröffnung,... bei dem die Debütantinnen übers Parkett schwebten... unter der strengen Aufsicht von Thomas Schäfer-Elmayer. Placido Domingo unterhielt sich blendend mit Isabella Drozda,... während Dirigent Semyon Bychkov den Ton angab. Da ließ es sich auch SPÖ-Politiker Rudolf Hundstorfer nicht nehmen, ein Tänzchen hinzulegen. Ebenso wie Dagmar Kollar, die wie immer elegant das Tanzbein schwang. Christian Konrad mit Ehefrau Rotraut wagten sich ebenfalls aufs Parkett. Klavierspieler Rudolf Buchbinder walzte mit seiner Gattin Agi. Isabella Klausnitzer feierte mit Eva und Hanspeter Wellendorf. Weitere Fotos:

Ex-Bundespräsident Heinz Fischer und Ehefrau Margit sowie Kulturminister Thomas Drozda und Stadtrat Andreas Mailath-Pokorny wollten den wohl elegantesten Ball der Saison gleichfalls nicht missen. "Wir freuen uns sehr, dass wir zu unseremem Ehrentag so viele Berühmtheiten begrüßen dürfen", so Solotubist Paul Halwax, der das edle Event bereits zum dritten Mal organisierte.

Die Ouvertüre der Ballnacht – zur Oper "Die lustigen Weiber von Windsor" von Philharmoniker-Gründer Otto Nicolai – dirigierte Semyon Bychkov. Wer 2018 am Dirigentenpult des 77. Philharmonikerballs im Goldenen Saal stehen wird, verriet Halwax stolz: "Plácido Domingo wird uns die Ehre erweisen!"

Das Ballmotto – "Vergangenheit. Gegenwart. Zukunft." – spiegelte sich im weiten musikalischen Bogen wider, aber auch auf dem Tanzparkett – drei Generationen walzten.