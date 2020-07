"Die! Herz! Schlag! Show!": Zuseher verspotten erste Folge mit Lilly Becker

Am 13. Juli startete ProSieben um 20.15 Uhr seine neue Gameshow "Die!Herz!Schlag!Show!" mit einem recht ungewöhnlichen Konzept: In der von Steven Gätjen moderierten Sendung treten jeweils zwei Promi-Teams gegeneinander an und müssen dabei ihren Herzschlag bei diversen Spielen unter Kontrolle halten.

"Die! Herz! Schlag! Show!" erntet spöttische Zuschauerkommentare

"Manchmal muss der Herzschlag bewusst niedrig gehalten werden, mal soll er sich in luftigen Höhen befinden", erklärt der Sender auf seiner Webseite die Kriterien, nach denen schließlich das Gewinnerteam bestimmt wird. Das Zuschauerherz ließ die Premiere der neuen Show aber nicht unbedingt höher schlagen. Auf Twitter hatten die Zuseher jedenfalls so einiges zu bekritteln.

In der ersten Folge der neuen Show traten Lilly Becker (44), Kult-"Bachelor" Paul Jahnke (38), Ex-Kicker Mario Basler (51), Sänger Nico Santos (27), Comedian Simon Gosejohann (44) und Moderatorin Panagiota Petridou (41) zum Herzschlag-Gefecht an.

Sie stellten sich nicht gerade einfallsreichen Aufgaben wie rückwärts buchstabieren, Münzen aus einer Sandgrube graben, um die Wette puzzeln oder Tennisbälle ins Gegnerische Tor schießen. Gewinner war aber nicht etwa wie sonst das Team mit den meisten Treffern, sondern zum Beispiel das mit dem niedrigsten Puls. Die innovativen Spielregeln der Herzschlag-Show sorgten bei so manch Zuseher für Verwunderung. Bemängelt wurden auch die verhältnismäßig faden Spiele. Einige spekulierten sogar, man hätte sich das neue Format bewusst für das Sommerloch aufgehoben.