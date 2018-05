Die ersten offiziellen Bilder des zwei Wochen alten Prinz Louis

Süßer geht es kaum: Prinzessin Charlotte gibt ihrem schlafenden kleinen Bruder Louis Arthur Charles ein zärtliches Bussi. Aufgenommen hat das Foto angeblich Mama Kate an Charlottes drittem Geburtstag am Mittwoch, dem 2. Mai.

Auf dem zweiten vom Kensington Palast veröffentlichten Foto liegt das Baby ganz in Weiß gekleidet auf einem Polster. Das dritte und jüngste Kind von Prinz William (35) und Herzogin Kate (36) war am 23. April im St.-Mary'-Hospital in London zur Welt gekommen. Mit den ersten privaten Bildern von Louis wollten sich William und Kate für die vielen Glückwünsche zur Geburt von Louis bedanken.