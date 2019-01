Die eigenartigen Phobien der Stars

Angelina Jolies Ex Billy Bob Thornton graust es vor antiken Stühlen. "Ich kann die nicht in meiner Nähe haben. Ich finde das ekelhaft", so der Schauspieler gegenüber der New York Times . "Es ist eine seltsame Phobie, aber ich hatte das immer schon. Vielleicht kommt diese Angst aus einem früheren Leben – und ich wurde einmal mit einem alten Sessel erschlagen", so Billy Bob .