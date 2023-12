Die Dschungelcamp-Teilnehmer 2024 stehen fest

Das Moderatorenduo weiß, was es für die Campenden braucht, um bei den Zuschauern und Zuschauerinnen anzukommen. "Authentische Menschen, die im tiefsten Inneren, egal wie sie aussehen, egal was sie vorher gemacht haben, gute Menschen sind. Evelyn Burdecki ist und war ein Paradebeispiel für eine tolle Kandidatin. Sie hat sich nicht von den anderen beeinflussen lassen und irgendwann hat sie auch mal gesagt, dass sie da nicht mitmacht. Es ist immer wichtig, dass Menschen zu dem stehen, was sie machen und wer sie sind", so Zietlow. "Am Ende gewinnen immer herzensgute Menschen, die vielleicht auch einen Schicksalsschlag erlitten haben. Unsere amtierende Dschungelkönigin Djamila (Rowe) ist so ein Fall. Personen wie sie haben unangenehme Erfahrungen gemacht in der Öffentlichkeit, aber sie sind im Herzen gut", pflichtet ihr Köppen bei.