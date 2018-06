Brutale Promi-Trennungen: Diese Stars wurden eiskalt abserviert

Nach gerade einmal 14 Monaten endete die Ehe von Katy Perry und Russell Brand. Laut Perry verlief die Trennung alles andere als harmonisch. "Man könnte sagen, ich habe nichts mehr von ihm gehört, seit er mir am 31. Dezember 2011 per SMS mitteilte, dass er die Scheidung einreicht", beschwerte sie sich in einem Interview.