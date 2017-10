Die Botox-Queens unter den Royals

Im Gesicht von Königin Rania (47) von Jordanien sucht man Falten vergebens – dafür sieht die einstige Naturschönheit inzwischen ziemlich künstlich aus.

Zum Vergleich: Rania im Jahr 1999.

Fürstin Charlene von Monaco scheint sich ebenfalls regelmäßig Filler- und Botox-Spritzen zu gönnen. Auch ihre Lippen haben im Laufe der Jahre an Volumen zugenommmen.

Auch wenn Beaty-OP-Gerüchte offiziell nie bestätigt wurden: Die Nase von Alberts Frau sah im Jahr 2007 noch ein bisserl anders aus.

Der kleine Hocker auf ihrem Nasenrücken ist jedenfalls wie durch Zauberhand verschwunden.

Zum Vergleich: Charlene 2006

Ein Phänomen ist auch Letizia, Königin von Spanien, die von Jahr zu Jahr jünger aussieht. Auch wenn ihre Schwester Telma Ortiz Rocasolano behauptet, die Monarchin verdanke ihr geglättetes Aussehen Yoga und drei Liter Wasser täglich, wollen Botox-Gerüchte einfach nicht abreißen.

Kein Wunder: Die Mimik der 45-Jährigen ist mittlerweile gänzlich eingefroren.

Auch das Näschen war nicht immer so perfekt wie heute.

Vor ein paar Jahren war der Riecher der Königin nämlich noch etwas größer.

Zum Vergleich: Letizia im Jahr 2003, als sie noch als TV-Reporterin arbeitete – und Mimikfalten hatte.

So prall wie heute waren die Wangen der schwedischen Königin Silvia (73) nicht immer.

Zum Vergleich: Die Monarchin im Jahr 1999. Damals war sie 56 Jahre alt und noch wesentlich natürlicher.

Laut plastischen Chirurgen hat Herzogin Kate die perfekte Nase. Wenn man einem Radar Online-Informanten Glauben schenken kann, ist das Näschen der Zweifachmama aber nicht von Natur aus so zierlich gewachsen: "Sie hatte zwei Nasen-OPs. Die erste hat sie sich nach ihrem Uniabschluss im Jahr 2005 selbst geschenkt."

Bei der zweiten OP sei eine weitere, kleine Korrektur vorgenommen worden. Was an den Gerüchten dran ist, weiß wohl nur Kate alleine. Ihre Nasenspitze wirkte aber nicht immer so wohldefiniert.

Zum Vergleich: Catherine im Jahr 2005.

Doch keine trieb es so extrem wie Herzogin von Alba: Unzählige Schönheitsoperationen ließen das Gesicht der 2014 verstorbenen Exzentrikerin zu einer Maske erstarren.