Die "Bezaubernde Jeannie" wird 90: Barbara Eden war nicht nur im Paradies

Die gesetzlich festgelegte Prüderie verbot es „Jeannie“, im Schlafzimmer auf Meister „Tony“ zu treffen, für ihn wiederum war selbst der gemeinsame Aufenthalt in der Flasche oder gar ein auch nur angedeuteter vorehelicher Doppel-Nelson tabu. Das kam nie in die Tüte, schon gar nicht in die legendäre Pluderhose, die 1966 so weit wie nie flatterte, da die hochschwangere Barbara weiter zu drehen hatte.

Privat war’s für die Eden nicht immer das Paradies. Die erste Ehe mit Schauspieler Michael Ansara (gestorben 2013) scheiterte 1974 nach 16 Jahren. Schon 1971 starb ihr zweites Kind im siebenten Monat – sie musste den Buben noch zwei Monate im Bauch tragen. Der erste Sohn, Matthew (*1966), ging mit 35 an Heroin zugrunde. Ehe Nr. 2 (1977–1983) mit Journalist Charles Fegert (gestorben 2002) zerbrach an seiner Kokainsucht.