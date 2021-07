Die aufstrebendsten Frauen der Filmbranche

Sie ist das typische Rich Kid, das beste Verbindungen ins Filmgeschäft hat, um im Handumdrehen bekannt zu werden. Zoey Deutch wuchs in einer Villa in Los Angeles auf - kein Wunder, ihre Eltern sind Schauspielerin Lea Thompson ("Caroline in the City"), der Vater Regisseur Howard Deutch ("Keine halben Sachen 2"). Schon in der High School belegte sie als Hauptfach "Theater". Ihre Liebschaft war damals Teenie-Schwarm Josh Hutcherson. Jetzt hat es Zoey nach einigen Kinder-Rollen in die Jungstar-Liga Hollywoods geschafft. Nach der Serie "Ringer" und "Why Him?" wird die 22-Jährige in den großen Produktionen wie "Rebel in the Rye" mit Kevin Spacey und der neuen Regie-Arbeit von James Franco mit von der Partie sein. Was sie von ihrer berühmten Mutter als Lektion mitnimmt ins Showbiz: "Meine Mutter sagte mir, dass Eifersucht auf andere Schauspieler so sei, als wenn man Gift zu sich nimmt und erwartet, dass die andere Person stirbt. Man kann sich unsichere Momente erlauben, aber Eifersucht ist sinnlos."