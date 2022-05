Diane Kruger verrät nach drei Jahren ungewöhnlichen Namen ihrer Tochter

Diane Kruger und ihr Verlobter, Schauspieler Norman Reedus, sind im November 2018 Eltern geworden. Die beiden ziehen gemeinsam eine Tochter groß. Wie das Kind heißt, war bisher aber nicht bekannt - das Paar machte aus dem Namen ein Geheimnis.

Diane Kruger lüftet Geheimnis um Babynamen

Über drei Jahre schafften es Kruger und Reedus geheim zu halten, wie ihr Sprössling heißt. Auch sonst versuchen die beiden, ihr Privatleben so gut es geht zu schützen, sie haben bisher auch noch nie das Gesicht ihrer Tochter in den Sozialen Medien gezeigt. Nun hat Diane Kruger in einem Interview mit dem Magazin People alle überrascht, als sie verriet, dass ihre Tochter auf den Namen Nova Tennessee hört.

Was es mit dem Namen, den das Paar gemeinsam ausgesucht hat, auf sich hat? "Nova bedeutet im Lateinischen 'Neuanfang' und der sogenannte Nova-Stern verändert sich ständig und wird neu geboren", erläuterte die aus Niedersachsen stammende Hollywood-Darstellerin.