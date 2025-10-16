Traurige Gewissheit: Todesursache von Diane Keaton steht fest

Oscar-Preisträgerin Diane Keaton ist am 11. Oktober im Alter von 79 Jahren gestorben. Dies sagte ein Sprecher der Familie dem US-Magazin People. Die durch unzählige Filme bekannte Schauspielerin hatte 1978 den Oscar für ihre Rolle im Film "Der Stadtneurotiker" gewonnen. Keaton sei in Kalifornien gestorben, sagte der Sprecher der Familie. Er machte ansonsten keine Angaben und bat darum, dass die Privatsphäre der Familie akzeptiert werde.

Nun wurde die Todesursache bekannt gegeben.

Daran ist Diana Keaton gestorben

Demnach sei die Schauspielerin an einer Lungenentzündung gestorben, teilte ihre Familie am Mittwoch in einer Erklärung gegenüber People mit.

"Die Familie Keaton ist sehr dankbar für die außergewöhnlichen Liebesbekundungen und die Unterstützung, die sie in den letzten Tagen im Namen ihrer geliebten Diane erhalten hat, die am 11. Oktober an einer Lungenentzündung gestorben ist", so die Familie im Wortlaut.

"Sie liebte ihre Tiere und unterstützte die Obdachlosengemeinschaft unerschütterlich. Jede Spende in ihrem Gedenken an eine örtliche Lebensmittelbank oder ein Tierheim wäre daher eine wunderbare und sehr willkommene Hommage an sie", ließen Keatons Hinterbliebene die Öffentlichkeit außerdem wissen.